شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود بتعادل إيجابي امام رينجيرز النيجيري في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة المصري البورسعيدي ورينجيرز النيجيري، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم فريق المصري بالهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق محمود وادي، قبل أن يسجل افياني جيورجي التعادل لرينجيرز في الدقيقة 20.

وبتلك النتيجة وصل فريق المصري إلى النقطة 10 بالمركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد أرتفع رصيد رينجيرز عند النقطة 6 في المركز الثالث.