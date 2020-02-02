شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا: انتهاء مهمتنا مع «كاف» بنجاح استمر 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم، الأحد، عن إنهاء مهمته مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بنجاح، بعدما استمرت لمدة 6 أشهر، من أجل إجراء إصلاحات داخل إدارة كرة القدم الأفريقية.

وقال «فيفا» في البيان الذي أصدره اليوم، الأحد: «مهمة الستة أشهر التي تم الاتفاق عليها بين (فيفا)و(كاف) ساعدت على الإسراع من عملية الإصلاح في الإدارة الأفريقية من خلال تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات والمقترحات».

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وتابع البيان: «تم تقديم الاستنتاجات المختلفة إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعهم المنعقد في الرباط، بالمغرب، اليوم، الأحد، حيث تقرر أن يتم تنفيذ هذه التوصيات بمزيد من التحليل وستركز هذه المرحلة الجديدة على أربعة مجالات».

وأضاف: «يشعر فيفا بالرضا لأن الجهود المشتركة التي بذلت مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد تم إنجازها وتم تسليمها ضمن الإطار الزمني المقترح الأولي ويؤكد من جديد التزام فيفا بأن يكون تحت تصرف كرة القدم الأفريقية للمساعدة في عملية رفع مستواها إلى قمة العالم».

وبدأ الاتحاد الأفريقي خطته التعاونية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في أول أغسطس الماضي، وانتهت في مستهل فبراير الجاري.