شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشينيش: بيراميدز كان يستحق الفوز بنتيجة أكبر على نواذيبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن مباراة نواذيبو الموريتاني، مساء اليوم، وعن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

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وقال تشاتشيتش، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة بيراميدز ونواذيبو: «الفوز على نواذيبو مهم للغاية، أتيحت لنا عشرات الفرص وسعيد بالأداء والنتيجة».

وأضاف: «تسجيل هدف وحيد لا يعبر عن سير اللقاء مطلقًا، وبيراميدز كان يستحق الفوز بنتيجة أكبر لولا الفرص العديدة التي أهدرها اللاعبون».

وأشار المدرب، في المؤتمر الصحفي، إلى أنه على رأس الجهاز الفني من 32 يوما وخاض 9 مباريات فقط، وتعرف على اللاعبين عن قرب، ولم تكتمل صفوف الفريق طوال هذه الفترة بسبب الإصابات والإيقافات التي يعاني منها الفريق.