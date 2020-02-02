اليوفي يقدم عرضـًا خياليـًا لضم فان دايك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سعي نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم خط دفاع ليفربول الحالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.



ويعتبر الهولندي المميز فيرجيل فان دايك أفضل مدافع على مستوى العالم بالوقت الحالي، نظرًا للأداء الاستثنائي الذي قدّمه مع فريقه ليفربول منذ انضمامه إليه شهر يناير من عام 2018.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن يوفنتوس يستعد لتقديم عرضًا خياليًا لنادي ليفربول من أجل ضم فيرجيل فان دايك.

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يوفنتوس يسعى إلى التعاقد مع الهولندي فان دايك

وأشارت الصحيفة أن يوفنتوس سيقدم عرضًا بمبلغ 150 مليون استرليني من أجل الظفر بخدمات فيرجيل فان دايك في الصيف، ليكون بذلك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم للمرة الثانية، بعد أن كسر الرقم عام 2018 عندما أنتقل للريدز بمبلغ يبلغ حوالي 85 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن هدف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي القادم سيكون التعاقد مع فيرجيل فان دايك، لتقوية خط الدفاع الذي تأثر كثيرًا منذ إصابة جورجيو كيلليني في بداية هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن عقد فيرجيل فان دايك مستمر مع ليفربول حتى صيف عام 2023، وشارك حتى الآن مع الليفر في 34 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل أربعة أهداف، وصنع هدفـًا آخر.