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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً | الهلال يعلن الرباعي الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
إسراء محمد
أعلن الهلال عن الرباعي الأجنبي الذي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق التي سوف تشارك في دوري أبطال أسيا.
وسوف يبدأ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا يوم العاشر من فبراير الجاري.
والرباعي هم : المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، و الكوري جانج هيون سو، و الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، و البيروفي أندريه كارييلو.
وفاز الهلال بلقب دوري أبطال أسيا للموسم الماضي بعد تغلبه على أوراوا ريد ستار الياباني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتين الذهاب و الإياب.
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