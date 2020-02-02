شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة إنتر ميلان واودينيزي في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة فريق إنتر ميلان الإيطالي ونظيره أودينيزي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

انتر ميلان الذي يحاول اليوم الفوز بنقاط المباراة الثلاث من اجل مواصلة منافسته الحامية علي لقب الدوري الايطالي بعدما نجح في مطاردة اليوفي طوال الاسابيع الماضية وسيكون انتر ميلان مرشح كبيرا للفوز علي اودينيزي المتواضع في السنوات الاخيرة خاصة بعد اعتزال نجمه انطونيو دي نتالي.

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