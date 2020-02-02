شكرا لقرائتكم تجنبًا لفيروس كورونا.. لاعبو الزمالك بالكمامات فى رحلة العودة من أنجولا إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الزمالك على ارتداء "الكمامات" خلال رحلة العودة من أنجولا إلى القاهرة، تجنبًا لفيروس كورونا، وذلك بعدما استقلوا طائرة العودة من العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، بعد الانتهاء من مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر أمس، السبت، فى ستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تعود بعثة الأبيض فى الساعات الأولى من صباح غد الإثنين.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، عقب احتلال المركز الثانى فى المجموعة الأولى التى تصدرها مازيمبى الكونغولى برصيد 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط، حيث ينتظر الأبيض قرعة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، والتى ستحدد طرف مواجهة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة، حيث سيصبح الأبيض فى مواجهة مُحتملة مع متصدرى المجموعات الثلاثة الأخرى، وهم: "النجم الساحلى والترجى التونسى وصن داونز الجنوب إفريقى".

ويبدأ الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بداية من غد الاثنين، استعداداته لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى ستقام الأربعاء المقبل فى الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويبحث الأبيض فى تلك المباراة عن تحقيق الانتصار لتحسين مركزه فى جدول الترتيب بعد التعثر الأخير أمام وادى دجلة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مما أدى إلى احتلال الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة.