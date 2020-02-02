شكرا لقرائتكم محمد عبد السلام: أمونيكى يعرف معظم لاعبى المقاصة وأشكر مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى المقاصة إن فريقه لم يحالفه التوفيق خلال الفترة الماضية فى نتائج مباريات الدورى المصري موضحا أنه قرر تولى النيجيرى إيمانويل إمونيكى الإداراة الفنية للفريق الفيومى لتحسين الأوضاع والعودة من جديد للمنافسة على المراكز المتقدمة بالدورى.

أضاف عبد السلام فى نصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على نافذة قناة الزمالك أن أمونيكى ليس بغريبا على الدورى المصرى موضحا أنه خاض تجربة الاحتراف من قبل داخل النادى الأبيض.

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تابع رئيس المقاصة أنه فوجئ بمعرفة أمونيكى لمعظم لاعبي الفريق الفيومى عن طريق الإنترنت لافتا أن المدرب النيجيرى يمتلك تاريخا مميزا موضحا ان قام بتدريب تنزانيا وصعد بهم لتصفيات أمم أفريقيا الأخيرة فضلا عن توليه القيادة الفنية للمنتخب النيجيري تحت 17 عاما.

وشكر عبد السلام مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على السماح لأيمن عبد العزيز بالرحيل لتولى مهمة المدرب العام بالفريق الفيومى مؤكدا أن عبد العزيز كان لاعب سابق بالفريق ويمتلك خبرات كبيرة ويعلم جيدا الأسلوب الإدارى للمقاصة.