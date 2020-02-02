شكرا لقرائتكم إغلاق ستاد القاهرة أول أبريل المقبل بسبب البذور الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المقررأن يستضيف استاد القاهرة منتخب مصر أمام توجو فى شهر مارس المقبل فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

يتم غلق استاد القاهرة فى شهر إبريل ومنع استضافة أي مباريات خلال تلك الفترة لمدة 3 أشهر كاملة.

يُعلن خلال الساعات المقبلة عن مجلس الإدارة الجديد لرئاسة هيئة استاد القاهرة بعد تحويله إلى هيئة إستثمارية، ويترأس مجلس الإدارة وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي ومعه 6 أعضاء هم محافظ القاهرة بصفته إلى جانب كلاُ من جمال عفيفي و عبد العزيزهاشم و حسين السمري و محمد زرمبة ويتبقي شخص سادس سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة ، بالإضافة إلى وليد عبد الوهاب أمين عام مجلس الإدارة و علي درويش مدير تنفيذي.

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تقرر بصفة رسمية تحويل استاد القاهرة إلى هيئة استثمارية رياضية خلال الفترة المقبلة ، تقوم بالصرف على نفسها من موارد الإستاد الخاصة بدلاً من حصوله على دعم خلال الفترة الماضية من الوزارة.

يعد استاد القاهرة الدولي أو استاد الرعب كما يطلق عليه أحد اقدم الاستادات فى مصر و أكبرها سعة للجماهير و استضاف مؤخراً بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار ، واستضاف أيضاً مباريات منتخب مصر تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو والتى توج الفراعنة الصغار بلقبها.

تم تأسيس استاد القاهرة عام 1958، وقد وضع تصميمه المهندس الألمانى فيرنر مارش، وتم تسميته "استاد ناصر"، واكتمل البناء وتم الافتتاح عام 1960، وافتتح فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر تزامنًا مع احتفالات يوليو.