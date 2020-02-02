شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. المصري 1 - 1 رينجرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين رينجرز النيجيرى والمصرى البورسعيدى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما بنيجيريا فى الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .
تقدم الفلسطينى محمود وادى للمصرى فى الدقيقة 6 ، وتعادل اتيانى جورج لرينجرز فى الدقيقة 20 عن طريق عرضية متقنة من الجانب الأيمن تصدى لها اللاعب وأودعها فى الشباك مباشرة .
تعتبر مباراة الليلة تحصيل حاصل للفريقين حيث ضمن المصرى الصعود بشكل رسمي لدور الثمانية كثانى مجموعته خلف بيراميدز المتصدر بـ 15 نقطة.
يدير المباراة طاقم تحكيم دولي من مدغشقر، ويتكون طاقم التحكيم الذي يقوده حكم الساحة اندوفيترا راكوتوجاونا، ويعاونه كل من ليونيل أندرياناتيانا وفيلومانانا جينورو "مساعدين"، بالإضافة إلى الحكم الرابع نجاكا راهاريمانانتوسا.
وفي نفس المجموعة، حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على إستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جاء هدف بيراميدز والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب الغاني جون أنطوي بعدما تابع رأسية أحمد أيمن منصور التي ارتدت من العارضة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الأول.. المصري 1 - 1 رينجرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.