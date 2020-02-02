شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. المصري 1 - 1 رينجرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين رينجرز النيجيرى والمصرى البورسعيدى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما بنيجيريا فى الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

تقدم الفلسطينى محمود وادى للمصرى فى الدقيقة 6 ، وتعادل اتيانى جورج لرينجرز فى الدقيقة 20 عن طريق عرضية متقنة من الجانب الأيمن تصدى لها اللاعب وأودعها فى الشباك مباشرة .

تعتبر مباراة الليلة تحصيل حاصل للفريقين حيث ضمن المصرى الصعود بشكل رسمي لدور الثمانية كثانى مجموعته خلف بيراميدز المتصدر بـ 15 نقطة.

Advertisements

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي من مدغشقر، ويتكون طاقم التحكيم الذي يقوده حكم الساحة اندوفيترا راكوتوجاونا، ويعاونه كل من ليونيل أندرياناتيانا وفيلومانانا جينورو "مساعدين"، بالإضافة إلى الحكم الرابع نجاكا راهاريمانانتوسا.

وفي نفس المجموعة، حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على إستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف بيراميدز والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب الغاني جون أنطوي بعدما تابع رأسية أحمد أيمن منصور التي ارتدت من العارضة.