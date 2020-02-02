شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يفتقد جهود أحمد رفعت أمام الإنتاج الحربى بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفضل طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى عدم اصطحاب اللاعب لمعسكر الفريق الذى يستعد لمواجهة الإنتاج الحربى لإراحته بالشكل الكافى وإجراء الأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب خاصة وأن نجم الزمالك السابق يعد أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى بالإضافة لتألقه اللافت للنظر مع زعيم الثغر منذ انطلاق المسابقة سواء محليا او خارجيا فى البطولة العربية التى خرج منه الفريق مؤخرا أمام الإسماعيلى فى دور الثمانية .

واكد أحمد رفعت فى تصريحات خاصة أن الإصابة بشد فى العضلة الخلفية تعد السبب الرئيسى وراء ابتعاده عن الإنضمام لقائمة الفريق التى تستعد لمواجهة الإنتاج الحربى ، وأنه يحترم وجهة نظرا الجهاز الفنى مهما كانت النتائج خاصة فى ظل العلاقة الجيدة والقوية التى تربطه بطلعت يوسف .

وتمنى صانع ألعاب الإتحاد السكندرى التوفيق لزملائه فى مباراة الغد وأن ينجحوا فى العودة من ستاد السلام الدولى بالثلاث نقاط لتأمين موقفهم فى المركز الثالث للدورى فى ظل المنافسة الشرسة بينهم وبين بيراميدز والزمالك على هذا المركز .

Advertisements

وضمت قائمة الإتحاد السكندري 20 لاعبا والمسافر للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة الانتاج الحربى والمقرر لها الخامسة غدا الاثنين فى بملعب السلام

وضمت القائمة كلا من..

حراسة المرمى محمود الزنفلى و عمرو خليل ، خط الظهر محمود شعبان و اسامه العزب و محمود رزق و اسلام جمال و محمد انور و عمر الميدانى و السيد سالم و صبرى رحيل ، خط الوسط نور السيد و مانجا ومروان عطيه و احمد حجى و احمد راشد و محمد الصباحى، خط الهجوم اكوى و رزاق سيسيه وانيس سالتو و خالد قمر .