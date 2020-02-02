شكرا لقرائتكم "شكراً إكرامي وحش إفريقيا".. رسالة جماهير الأهلى لدعم حارس المارد الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص جمهور الأهلي على دعم ومساندة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الذي أعلن مساء اليوم الاحد رحيله عن الفريق الأحمر مع نهاية الموسم الحالي.

وتصدر هاشتاج شكراً إكرامي وحش أفريقيا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في رسالة تشير إلى أن جمهور النادي الأهلي يقدر جيداً كل ما قدمه شريف إكرامي خلال فترة تواجده مع النادي الأهلي خلال السنوات الماضية.

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جدير بالذكر أن شريف إكرامي قد قضى 9 سنوات مع النادي الأهلي حقق خلالهم 18 بطولة، قبل أن يقرر خوض تحدي جديد خلال الفترة المقبلة.