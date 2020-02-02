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تين كات يغيب عن مران الاتحاد ويتواجد في أبوظبي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - غاب الهولندي تين كات، مدرب اتحاد جدة، يوم الأحد، عن تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة التعاون ضمن منافسات الدوري.

ويتواجد الاتحاد في المركز الـ 12 بترتيب دوري كأس للمحترفين، ومن المقرر أن يلاقي التعاون، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17.

وكشفت لقطات "فيديو" تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، عن تواجد المدرب الهولندي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لمتابعة لقاء الديربي بين الجزيرة والوحدة، وذكر لوسائل إعلام إماراتية إنه في عطلة، علما بأنه سبق وأشرف على تدريب الفريقين.

وكان اتحاد جدة قد أعلن عن استئناف تدريباته، يوم الأحد، استعدادا لملاقاة التعاون، وقال في بيان صحافي: رحب أعضاء الفريق بعودة زميلهم سعود عبدالحميد للمشاركة في التدريبات، بعد فراغه من تمثل المنتخب الأولمبي.

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