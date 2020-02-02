شكرا لقرائتكم غلق باب الترشح لانتخابات أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة، يوم الأحد، عن إغلاق باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال الأهلي في بيان صحافي: تقدم عبدالإله مؤمنه بملف ترشحه وحيدا لرئاسة مجلس إدارة النادي، متضمنا أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، وهم: ياسر محروس "نائبا"، وعمر أبو العلا وخالد تركي وخالد الشهري وطريف حلواني وياسر مدني وطارق عبدالله.

وأضاف البيان: من المقرر أن يتم يوم الاثنين فحص القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفقا للبرنامج الزمني الذي أعلنته الهيئة العامة للرياضة، فيما سيخصص يوم الثلاثاء للطعن على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وسيتم النظر في الطعون، يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، يوم الخميس، على أن يكون يوم السبت 8 فبراير موعدا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية.