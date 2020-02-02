شكرا لقرائتكم ميلان يتعادل مع فيرونا في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل ميلان بهدف لمثله مع فيرونا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز لاتسيو على سبال 5 - 1 وتعادل وأتالانتا مع جنوى 2-2.

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وتقدم فيرونا بهدف سجله ماركو ديفيد فاروني في الدقيقة 13 وتعادل هاكان كالهانغولو في الدقيقة 29.

وشهدت المباراة طرد سفيان أمرابط لاعب فيرونا في الدقيقة 68.

ورفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس كما رفع فيرونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.