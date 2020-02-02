حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 2 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 2 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، شريف إكرامى يعلن الرحيل عن الأهلى نهاية الموسم شريف إكرامى يعلن الرحيل عن الأهلى نهاية الموسم غلق إستاد القاهرة بداية من أبريل لمدة 3 أشهر لاعبو الزمالك بـ "الكمامات" خلال رحلة العودة للقاهرة تجنبًا لفيروس "كورونا" إكرامى: لا أعلم شيئا عن قرار شريف بالرحيل عن الأهلي منتخب الصالات يهزم موزمبيق 3 / 2 ويحصد العلامة الكاملة بأمم افريقيا فوز استعراضى لبيراميدز على نواذيبو بهدف فى ختام دور المجموعات بالكونفدرالية Advertisements الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم تأجيل مؤتمر مرتضى منصور للثلاثاء بسبب اجتماع مجلس الزمالك لحسم السوبر "بن شرقى" يواصل الغياب عن الزمالك أمام حرس الحدود

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