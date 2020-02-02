شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المصرى يتعادل مع رينجرز بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهى الشوط الأول بين رينجرز النيجيرى والمصرى البورسعيدى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما بنيجيريا فى الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

تقدم الفلسطينى محمود وادى للمصرى فى الدقيقة 6 ، وتعادل اتيانى جورج لرينجرز فى الدقيقة 20 عن طريق عرضية متقنة من الجانب الأيمن تصدى لها اللاعب وأودعها فى الشباك مباشرة .

وضم تشكيل المصرى كل من :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : عمر كمال وسعيدو سيمبوري وكريم العراقي

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خط الوسط : حسين رجب وعمرو موسى وفريد شوقي وحسن على

خط الهجوم : ميسي ومحمد جابر ومحمود وادى

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري ومضيفه إينوجو رينجرز إلى طاقم تحكيم دولي من مدغشقر ، ويتكون طاقم التحكيم الذي يقوده حكم الساحة اندوفيترا راكوتوجاونا، ويعاونه كل من ليونيل أندرياناتيانا وفيلومانانا جينورو "مساعدين"، بالإضافة إلى الحكم الرابع نجاكا راهاريمانانتوسا.

ويدخل المصرى البورسعيدى مباراة اليوم بحثاً عن تجربة لاعبيه البدلاء لتجهيزهم فنياً وبدنياً قبل مواجهات دور الثمانية الحاسمة فضلا عن مباريات الدوري المحلى الذى شهد تراجعاً كبيراً للفريق البورسعيدى هذا الموسم حيث يحتل المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، وتعرض للخسارة فى الجولة الاخيرة للمسابقة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف .

واستبعد المدير الفني للمصري، إيهاب جلال، عددا من اللاعبين الأساسيين من القائمة، أبرزهم أوستين أموتو ومفتاح طقطق وأحمد شوشة ، وضمت قائمة المصري 17 لاعبا هم:أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، كريم العراقي، حجاج عويس، عمرو موسى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، فريد شوقي، إسلام عطية، حسن علي، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادي، شيخ موكورو، أحمد عادل "ميسي"، محمد جابر.