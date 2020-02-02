بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد محمد فتحى: نتمنى له عاماً مليئاً بالانتصارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اليوم، الأحد، نادى بيراميدز بعيد ميلاد محمد فتحى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، حيث إنه من واليد 2 فبراير 1994، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى صورة اللاعب معلقة عليها: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد نجوم الفريق "محمد فتحي" , نتمنى له عاماً مليئاً بالانتصارات بقميص بيراميدز".
محمد فتحى
وغاب محمد فتحى عن صفوف بيراميدز لمدة تقترب من الستة أسابيع بعد إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، وظل طوال الفترة الماضية يخضع لجلسات علاجية تحجت أشرف الطبيب، قبل أن يتم تأهيله ويصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات المقبلة مع فريقه.
وحقق فريق بيراميدز فوز استعراضى على نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الدفاع الجوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وأحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء.
وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 15 من 5 انتصارات، كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة برصيد 9 نقاط، ومن المقرر أن يواجه إينوجو رينجرز فى التاسعة مساء اليوم.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أعلن عن تعيين طاقم حكام غيني لإدارة مباراة نواذيبو الموريتاني، وبيراميدز، ويدير المباراة، الحكم الغيني، أحمد سيكو توريه، ويعاونه، صديقي سيديبيه مساعدا أول، ومامادي تيريه مساعدا ثانيا، والحكم الرابع، تاويل كامارا.
ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلى حامل اللقب فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.
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