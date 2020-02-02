شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس لشريف اكرامى : عشرة العمر.. كنت نعم القائد والكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص وائل رياض "شيتوس" لاعب الأهلى السابق ومدرب منتخب مصر الأوليمبى، على وداع زميله السابق شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى الذى أعلن اليوم قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجارى. وكتب شيتوس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" عشرة العمر ، الأخ اللي مولدتوش أمي ، الصديق اللي معايا في كل حاجة وفي أي وقت ، زمان كنا بنخرج بنلعب بنتمرن بننزل مع بعض ، بناخد قرارات مع بعض ، إيماني بموهبتك وإيماني بدماغك اكبر من أي حاجة ، كنت نعم القائد ونعم الكابتن ، ربنا يوفقك في أي مكان تختاره وصدقني إنت إضافة لأي مكان ، بحبك يا صاحبي ❤️"



شيتوس

و كتب شريف إكرامى على صفحته الرسمية بياناً مطولاً جاء نصه كالتالي :في البداية أود أن أشكر مسئولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم في ما هو قادم،،شكراً جزيلا لكل مدرب حراس مرمي و مدير فني تعاملت معه،فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي

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"لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي،لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطره علي رغبتي في التواجد داخل الملعب،،فتره ليست بالقصيرة دامت اكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي و التزامي الكامل،مطبقاً كل ما تعلمته من مبادئ و نظام و سلوك طوال مسيرتي داخل النادي."

"صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب،فهو النادي الذي بداخلي ذكري جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل ان احمي عرين اخر سواه،فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنيه و استقرار الفريق و موقف الإدارة،كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار."

بعد مشوار امتد اكثر من 23 عاما ناشئاً و لاعبا بالفريق الأول،و مع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي،فقد استخرت الله في اتخاذ احد اهم قراراتي و أصعبها داخل النادي الأهلي و التي بها ارفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام و لما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف.١

"23 عاما اعتادت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعه في كره القدم اكثر من متعة المباريات و المشاركة فيها حاملا شعار الأهلي،و ظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق و الصبر منتظراً فرصه حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبه."