شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. لاعب نواذيبو الموريتانى يطلب حذاء على جبر بعد مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى على جبر مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، حذائه للاعب نواذيبو الموريتانى كنوع من أنواع التذكار، بعدما طلب اللاعب الحصول عليه ،عقب المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وأحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 15 من 5 انتصارات، كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة برصيد 9 نقاط، ومن المقرر أن يواجه إينوجو رينجرز فى التاسعة مساء اليوم.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - عمر العيوني.

خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - عبد الله بكري - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود حمادة.

وضم تشكيل نواذيبو الموريتانى كلاً من..

حراسة المرمى: دريسا كوياتيه.

Advertisements

خط الدفاع: أبلاي سي – سيدي يعقوب – موسى سماكي – هيمايا تانجي.

خط الوسط: سوكارنا محمد – ماهماني سيسيه – جاكوب ديبوديه.

خط الهجوم: ياسين شيخ الويلي – الحسن لمرابط – محمد تاج دينا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أعلن عن تعيين طاقم حكام غيني لإدارة مباراة نواذيبو الموريتاني، وبيراميدز، ويدير المباراة، الحكم الغيني، أحمد سيكو توريه، ويعاونه، صديقي سيديبيه مساعدا أول، ومامادي تيريه مساعدا ثانيا، والحكم الرابع، تاويل كامارا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلى حامل اللقب فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.