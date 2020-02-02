شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتوج ببطولة ايدينبرج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفاز عبد الجواد على منافسه جريج لوبان في المباراة النهائية التي جمعت الثنائي، بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-8، 11-4.

وكان كريم عبد الجواد قد توج مؤخراً ببطولة تشانل فاز بعدما فاز على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى لقاء صعب امتد لـ90 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 11-1, 10-12, 11-6.

ويمتلك كريم عبد الجواد في بطولتين في رصيده قبل بطولة ايدينبرج في الموسم الجاري، بعدما توج ببطولتي تشانل فاز ومصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، بعد التغلب فى المباراة النهائية على المصنف الأول عالميا على فرج.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.