باقي 6 مباريات.. ليفربول يقترب من التتويج الغائب من 3 عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سقط مانشستر سيتي أمام توتنهام، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب وايت هارت لين.

ورفع توتنهام رصيده لـ37 نقطة ليرتقي 4 مراكز دفعة واحدة، ويصل للمركز الخامس في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة.

ويتصدر ليفربول بريميرليج برصيد 73 نقطة، بعدما حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في واحدة أمام مانشستر يونايتد، ولم يخسر.

ويتبقى على نهاية المسابقة 13 جولة، مما يعني أن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل له مانشستر سيتي 90 نقطة.

وفي حالة فوز ليفربول بمبارياته الستة المقبلة "مع احتمالية فوز سيتي بكافة مبارياته"، سيصل الريدز إلى 91 نقطة، ويتوج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد غياب 30 عاما.

وستكون مباراة التتويج بالدوري الإنجليزي يوم 21 مارس أمام كريستال بالاس على ملعب الأنفيلد.

وتأتي مباريات ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي كالتالي:

السبت 15 فبراير.. نوريتش سيتي وليفربول

الإثنين 24 فبراير.. ليفربول ووستهام يونايتد

السبت 29 فبراير.. واتفورد وليفربول

Advertisements

السبت 7 مارس.. ليفربول وبورنموث

الإثنين 16 مارس.. إيفرتون وليفربول

السبت 21 مارس.. ليفربول وكريستال بالاس

أما مباريات مانشستر سيتي المقبلة، فستكون كالتالي:

الأحد 9 فبراير.. مانشستر سيتي وويستهام يونايتد

السبت 22 فبراير.. ليستر سيتي ومانشستر سيتي

الأحد 1 مارس.. مانشستر سيتي وأرسنال

الأحد 8 مارس.. مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

السبت 14 مارس.. مانشستر سيتي وبيرنلي

السبت 21 مارس.. تشيلسي ومانشستر سيتي