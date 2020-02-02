محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
شهدت نهاية مباراة بيراميدز أمام منافسه إف سي نواذيبو الموريتاني، لقطة طريفه مع صافرة حكم اللقاء، حيث خرج علي جبر مدافع فريق بيراميدز بدون حذائه بسبب لاعب الفريق الضيف.
وعقب نهاية اللقاء، توجه لاعب إف سي نواذيبو الموريتاني إلى اللاعب علي جبر ليطلب منه ترك الحذاء ليخرج به، ويتوجه مدافع بيراميدز لخارج الملعب "حافيا".
وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على إف سي نواذيبو الموريتاني، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب أحمد أيمن منصور في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.
وبتلك النتيجة ، وصل فريق بيراميدز إلى النقطة 15 محافظا على صدارته للمجموعة، بينما تجمد رصيد إف سي نواذيبو في المركز الأخير برصيد نقطتين.
وكان فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي قد حسما بطاقتي التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما ودع كل من إف سي نواذيبو ورينجيرز البطولة من دور المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. علي جبر يترك حذاءه للاعب نواذيبو الموريتاني بعد نهاية المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.