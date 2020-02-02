بالفيديو.. علي جبر يترك حذاءه للاعب نواذيبو الموريتاني بعد نهاية المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شهدت نهاية مباراة بيراميدز أمام منافسه إف سي نواذيبو الموريتاني، لقطة طريفه مع صافرة حكم اللقاء، حيث خرج علي جبر مدافع فريق بيراميدز بدون حذائه بسبب لاعب الفريق الضيف.

وعقب نهاية اللقاء، توجه لاعب إف سي نواذيبو الموريتاني إلى اللاعب علي جبر ليطلب منه ترك الحذاء ليخرج به، ويتوجه مدافع بيراميدز لخارج الملعب "حافيا".

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على إف سي نواذيبو الموريتاني، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب أحمد أيمن منصور في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة ، وصل فريق بيراميدز إلى النقطة 15 محافظا على صدارته للمجموعة، بينما تجمد رصيد إف سي نواذيبو في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وكان فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي قد حسما بطاقتي التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما ودع كل من إف سي نواذيبو ورينجيرز البطولة من دور المجموعات.