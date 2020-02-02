انضباط الكاف يكشف خطوات مناقشة واقعة الهلال والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت وهادي المدني:
أوضح رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مناقشة وقائع مباراة الهلال السوداني أمام الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا تتطلب أولا أن يتم إحالة الأمر من جانب "كاف".
وقال هاك في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "تقرير حكم المباراة يصل إلى الاتحاد الإفريقي خلال 48 ساعة من نهاية اللقاء."
وتابع: "إذا كان الاتحاد الإفريقي يرى ضرورة مناقشة الموقف من جانب لجنة الانضباط يتم إرساله إلينا من أجل الاطلاع عليه واتخاذ القرار المناسب للحدث."
وبالرغم من أن رايمود هاك نفى اطلاعه على تقرير المباراة حتى الآن، إلا أن مصدر داخل "كاف" كشف بأن التقرير وصل لسكرتارية الاتحاد الإفريقي بالفعل وتمت إحالته إلى لجنة الانضباط مباشرة لمناقشته.
ويتوجب على لجنة الانضباط اتخاذ قرار في أحداث المباراة لما للأمر من تأثير على إجراء القرعة التي ستقام في القاهرة الأربعاء المقبل.
وتابع المصدر ذاته أن لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الإفريقي لن تكون طرفًا في مناقشة أحداث المباراة، وسيتم اتخاذ القرار من جانب لجنة الانضباط مباشرة.
وتوقفت مباراة الهلال والأهلي أمس السبت لمدة 11 دقيقة بسبب أعمال شغب من جانب جماهير الفريق السوداني.
وانتهت مباراة الهلال السوادني والأهلي بالتعادل بهدف لكل فريق لكن في حالة احتسابها لصالح الأهلي سيكون أول المجموعة الثاني بدلًا من الثاني.
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