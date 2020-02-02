بعد التأهل.. بيراميدز يختتم مشوار المجموعات بفوز على إف سي نواذيبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب أحمد أيمن منصور في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة ، وصل فريق بيراميدز إلى النقطة 15 محافظا على صدارته للمجموعة، بينما تجمد رصيد إف سي نواذيبو في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وكان فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي قد حسما بطاقتي التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما ودع كل من إف سي نواذيبو ورينجيرز البطولة من دور المجموعات.