"لا نملك الاختيار".. سعد سمير يتحدث عن منافس الأهلي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سعد الدين سمير مدافع فريق الأهلي، أن هدف فريقه هذا الموسم المنافسة على البطولة الأفريقية على الرغم من صعوبة الفرق المنافسة.

الأهلي استطاع أن يعبر لدور الثمانية باحتلاله المركز الثاني عن المجموعة الثانية بـ11 نقطة عقب التعادل أمس السبت أمام الهلال السوداني (1-1).

وأضاف سعد سمير في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" اليوم الأحد :"لا نملك حرية الاختيار في منافس الأهلي المقبل".

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وتابع :"عندما نرى الفرق التي وصلت إلى دور الثمانية سنرى جميع الفرق أقوياء، لكن لا نفكر في هذا أمامنا مهمة ونريد تحقيقها".

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الثمانية يوم الأربعاء المقبل في القاهرة حيث ينتظر أن يواجه الأهلي أحد الثلاثي مازيمبي الكونغولي وصنداونز الجنوب أفريقي وأخيرًا الترجي التونسي.

جدير بالذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الفحوصات الطبية أثبتت تعرض مدافع الأهلي لقطع في وتر أكيليس مما يعني غيابه حتى نهاية الموسم.