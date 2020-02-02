سقوط جديد.. السيتي يخسر من توتنهام ويقرب ليفربول من بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سقط مانشستر سيتي مجددًا في قلب العاصمة الإنجليزية "لندن" على يد توتنهام بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "توتنهام" ضمن قمة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي بعد الخسارة ظل في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ليصبح على بعد 22 نقطة من ليفربول.

في المقابل، ارتقى توتنهام للمركز الخامس بعدما أصبح رصيده 37 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع - آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا-.

تشكيل توتنهام: هوجو لوريس - سيرج أورييه - توبي ألدرفيريلد - دافينسون سانشيز - جافيتي تانجانا - هاري وينكس - لو سيسلو - ديلي ألي - ستيفين بيرجوين - سون - لوكاس مورا.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - فرناندينيو - كايل ووكر - أوتاميندي - زينتشينكو - رودريجو رودري - جوندوجان - كيفين دي بروين - رياض محرز - رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثامنة من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من جانب كيفين دي بروين بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء من رياض محرز لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 23 لجأ دي بروين لسلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن لوريس يقف في المكان المناسب ويتصدى للكرة بثبات.

Advertisements

القائم منع سيرجيو أجويرو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من رياض محرز ليسدد المهاجم الأرجنتيني كرة قوية لكن دون جديد من حيث النتيجة.

مانشستر سيتي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 40 من زمن أحداث الشوط الأول بعد عرقلة أجويرو إلا أن الحكم لم يحتسب الركلة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ونفذ جندوجان ركلة الجزاء على يسار الحارس إلا أن لوريس تألق وأبعد الركلة قبل أن ترتد الكرة لستيرلينج الذي حاول الوصول للكرة لكن دون جديد حيث خرجت الكرة لركلة مرمى.

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع كاد أجويرو أن يسجل هدف السيتي الأول بعد تمريرة من ستيرلينج من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في القائم وتخرج لركلة المرمى.

أربع دقائق من بداية الشوط الثاني شهدت فرصة خطيرة من جندوجان الذي استلم كرة من داخل منطقة الجزاء وسط مرمى خالي بعد خروج لوريس لكن يهدر الفرصة بعد تسديدة تمر أعلى المرمى.

مانشستر سيتي تلقى ضربة قوية في الدقيقة 60 من خلال طرد الظهير الأيسر زينتشينكو إثر عرقلة وينكس ليخوض السيتي أحداث المباراة بعشرة لاعبين.

الدقيقة 64 شهدت هدفًا لصالح توتنهام عن طريق الوافد الجديد من أيندهوفن الهولندي ستيفين بيرجوين ليدون هدفه الأول في ظهوره الأول.

الكوري الجنوبي سون وجه ضربة قوية لمانشستر سيتي في الدقيقة 70 بعدما سجل الهدف الثاني في المباراة بتسديدة قوية على يمين إيدرسون لتصبح النتيجة (2-0).