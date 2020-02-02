يلتقي نادي برشلونة نظيره ليفانتي، غدا الأحد، في إطار مباريات الجولة 22 مباريات إياب الدوري الأسباني . موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي

تقام مبارة برشلونة ضد ليفانتي على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق يوسف سيف.

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "يلا شوت" مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر رابط يوتيوب مشاهدة مباراة البارسا أونلاين YouTube لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.