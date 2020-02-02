بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره ليفانتي مساء اليوم الأحد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وليفانتي

تنطلق مباراة برشلونة وليفانتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت

المملكة العربية السعودية،

وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي

تذاع مباراة برشلونة وليفانتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة بتعليق يوسف سيف.

يسعى برشلونة لاستكمال انتصاراته تحت قيادة كيكي سيتين المدير الفني

للفريق، لتقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر ترتيب الليجا بفارق 6 نقاط.

بينما يتطلع ليفانتي إلى العودة من جديد للفوز بعد سلسلة هزائم استمرت 3 مباريات، واجه خلالهم كل من أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس وأوساسونا.

يحتل برشلونة وصافة الدوري الإسباني برصيد 43 ويحتل ليفانتي المركز الـ13 بفارق نقطتين عن أوساسونا صاحب المركز الـ11.

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3