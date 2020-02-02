عاجل.. مفاجآت نارية في تشكيل برشلونة أمام ليفانتي.. مشاهدة مباراة برشلونة أمام ليفانتي

يحل نادي برشلونة ضيفا على ليفانتي على ملعب كامب نو في ختام المواجهة الـ22 في الدوري الإسباني.
وأعلن مدرب برشلونة كيكي تشيتين عن تشكيلته للمباراة التي جاءت كالتالي.
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد
خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجي بوسكيتس، فرانكي دي يونج.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسوا فاتي.
تبدأ المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة،
وسيحاول برشلونة الفوز بالمباراة وتضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر صاحب الـ49 نقطة، الذي فاز أمس على مضيفه وغريمه أتلتيكو مدريد.
ويدير المباراة الحكم أدريان كورديرو فيغا، ويتم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports HD three.
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