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عاجل.. مفاجآت نارية في تشكيل برشلونة أمام ليفانتي.. مشاهدة مباراة برشلونة أمام ليفانتي

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يحل نادي ضيفا على ليفانتي على ملعب كامب نو في ختام المواجهة الـ22 في .
وأعلن مدرب برشلونة كيكي تشيتين عن تشكيلته للمباراة التي جاءت كالتالي.
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد

بيكيه، كليمون لونغلي، جودي ألبا.
خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجي بوسكيتس، فرانكي دي يونج.

 

خط الهجوم: ليونيل ، أنطوان جريزمان، أنسوا فاتي.
تبدأ المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة،

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.
وسيحاول برشلونة الفوز بالمباراة وتضييق الخناق على المتصدر صاحب الـ49 نقطة، الذي فاز أمس على مضيفه وغريمه أتلتيكو مدريد.
ويدير المباراة الحكم أدريان كورديرو فيغا، ويتم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports HD three.
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