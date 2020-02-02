كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

يستضيف فريق برشلونة الإسباني اليوم الأحد 2 فبراير نظيره ليفانتي على أرضية ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.
ويطمح برشلونة في تحقيق الفوز، لإستعادة فارق الثلاث نقاط مع المتصدر ريال مدريد، والذي حسم ديربي مدريد أمس السبت، بالفوز على أتليتيكو بهدف دون رد. فيما يأمل فريق ليفانتي في إحداث المفاجأة والفوز على برشلونة بملعب كامب نو، وإضافة ثلاثنقاط جديدة والإقتراب أكثر من المراكز الأوروبية.
ترتيب برشلونة وليفانتي
يحتل برشلونة المركز الثني في الليجا برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، حققها من 13 فوز وأربعة تعادلات ومثلها هزائم، له 50 هدفاً وعليه 25 هدف، ويعد أقوى هجوم في الدوري الإسباني.
بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من
موعد مباراة برشلونة وليفانتي
تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد 2 فبراير، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والثامنة مساء بتوقيت جرينتش.
يدير المباراة الحكم أدريان كورديرو فيجا، وتنقل على قناة bein sports hd3 الناقلة للدوري الإسباني في المنطقة العربية، ويعلق عليها المعلق يوسف سيف
برشلونة الساعة 10 علي قناة 3
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