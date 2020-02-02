«يلا شووت» MESSI مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي يلا شوت بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش برشلونة BARCA

كورة أونلاين شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة ضد فريق ليفانتي التي ستقام اليوم الأحد YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الاسباني KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة قوية لحصد الثلاث نقاط خلال اللقاء.

يلا كورة وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن التشيلي أرتورو فيدال غاب عن مران فريقه يوم السبت وهو الذي لا يغيب سوى بمبرر واضح وإكتفى اليوم باللعب في الصالة

يلا شوت حصري وكشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أنه يجب على إدارة ناديه مواصلة المسيرة نحو إسعاد ليونيل

جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق ليفانتي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة KOORA LIVE وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORAHD. سوى بمبرر واضح وإكتفى اليوم باللعب في الصالة الرياضية " الجيم " GOAL KOORA وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن الفرنسي عثمان ديمبلي واصل تنفيذ خطة التأهيل التي وضعها له الجهاز الطبي من أجل العودة مرة أخرى للملاعب بداية من دوري أبطال أوروبا COOL KOORA.يلا شوت حصري وكشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أنه يجب على إدارة ناديه مواصلة المسيرة نحو إسعاد ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده YALA KOORA وقال سيتين في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "أشعر بالارتياح الشديد مع ميسي وعلينا فعل كل شئ لإبقائه في النادي، وآمل أن نجعله سعيدًا للغاية لأنه يتطلع إلى البقاء وليس لدي شكل في رحيله BEIN MATSH.جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق ليفانتي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة KOORA LIVE وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORAHD.

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