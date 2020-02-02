صور .. لاعب نواذيبو الموريتاني يطلب حذاء على جبر

طلب لاعب من فريق نواذيبو الموريتاني، حذاء اللاعب على جبر مدافع فريق بيراميدز، عقب لقاء الفريقين اليوم بالجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وحصل اللاعب على حذاء مدافع بيراميدز، بعد استجابة الأخير.

كان بيراميدز قد حسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، فيما غادر الفريق الموريتاني البطولة.





الفريقين اليوم بالجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية.وحصل اللاعب على حذاء مدافع بيراميدز، بعد استجابة الأخير.كان بيراميدز قد حسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، فيما غادر الفريق الموريتاني البطولة.

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