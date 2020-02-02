رياضة | بهدف وحيد أياكس يفوز على إيندهوفن ويتصدر الدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهدف وحيد أياكس يفوز على إيندهوفن ويتصدر الدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفرد فريق أياكس بصدارة الهولندي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أيندهوفن 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ويدين أياكس بالفضل في هذا الفوز للاعبه كوينسي بروميس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34.

ورفع أياكس رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام ألكمار، وتوقف رصيده أيندهوفن عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية ، فاز فريق فيليم تيلبورج على هيراكليس بهدف نظيف سجله سيبستيان هولمن في الدقيقة 26.

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ورفع فيليم تيلبورج رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد هيراكليس عند 26 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، قلب فورتانا سيتارد تأخره بهدف أمام ضيفه هيرينفين إلى فوز 2 / 1.

وتقدم هيرينفين بهدف سجله ميتشيل فان بيرجن في الدقيقة السادسة، وتعادل فيليكس باسلاك لفورتانا سيتارد في الدقيقة 15 قبل أن يسجل سفين بوتمان، مدافع هيرينفين، هدف الفوز لفورتانا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74.

ورفع فورتانا سيتارد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد هيرينفين عند 28 نقطة في المركز التاسع.