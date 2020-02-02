رياضة | إنيمبا النيجيري يفوز على سان بيدرو الإيفواري ويتأهل لدور الثمانية في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنيمبا النيجيري يفوز على سان بيدرو الإيفواري ويتأهل لدور الثمانية في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لحق إنيمبا النيجيري بركب المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه الثمين 5 / 2 على مضيفه سان بيدرو الإيفواري اليوم الأحد في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز بارادو الجزائري 3 / صفر على مضيفه حسنية أغادير المغربي.

وظل أغادير، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة، متربعا على الصدارة، برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه إنيمبا، فيما حل بارادو في المركز الثالث بثماني نقاط، لتتوقف مسيرته في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، وبقي سان بيدرو في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط.

وينتظر حسنية أغادير مواجهة أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى بدور الثمانية، في حين يلاقي إنيمبا أحد متصدري تلك المجموعات.

وشهدت مباراة إنيمبا وسان بيدرو إثارة بالغة منذ البداية، حيث تقدم الفريق النيجيري بهدفين حملا توقيع عبدالرحمن بشير وفيكتور مباوما في الدقيقة الثانية والثالثة، لكن سان بيدرو قلص الفارق عبر شريف جيمو في الدقيقة السادسة.

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وأضاف أوجستين توندى أولاديبو الهدف الثالث لإنيمبا في الدقيقة 25، ليرد سان بيدرو بهدف ثان عن طريق رولاند زان بي في الدقيقة 44.

وفرض الفريق النيجيري هيمنته على الشوط الثاني، عقب تسجيل مباوما وستانلي ديمجيا الهدفين الرابع والخامس لإنيمبا في الدقيقتين 75 و85.

وعلى ملعب أغادير، حقق بارادو الجزائري فوزا شرفيا على مضيفه حسنية أغاديرالمغربي 3 / صفر.

وجاءت أهداف الفريق الجزائري عبر أسامة قيسمون، الذي أحرز الهدفين الأول والثاني لبارادو في الدقيقتين العاشرة و72، ويسري بوزوق الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.