رياضة | موعد الإعلان الرسمي عن فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان الرسمي عن فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي بشكل كبير جدا من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي خلال الفترة القليلة القادمة.

مانشستر سيتي يسهل طريق ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي

وقد سقط نادي مانشستر سيتي أقرب منافسي نادي ليفربول منذ قليل على يد نادي تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي مانشستر سيتي إلى 51 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة عن السيتي صاحب الوصافة.

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ماذا يحتاج ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي

وبسقوط مانشستر سيتي اليوم أصبح نادي ليفربول بحاجة إلى 18 نقطة فقط ليضمن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا.

ويحتاج ليفربول إلى 6 انتصارات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بشكل رسمي.

وفي حالة فاز ليفربول بالست مباريات بالفعل فإنه من المتوقع أن تكون ليلة التتويج في مباراة كريستال بالاس يوم 21 مارس على ملعب آنفليد.

وفي حالة تعثر نادي مانشستر سيتي من جديد في أي مباراة من مبارياته القادمة في الدوري الإنجليزي فقد يتوج ليفربول باللقب قبل يوم 21 مارس.