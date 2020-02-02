رياضة | رسميا .. تامر مصطفى مديرا فنيا للقناة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. تامر مصطفى مديرا فنيا للقناة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي القناة، تعيين تامر مصطفى، المدير الفني السابق لفريق منتخب السويس، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، بدوري القسم الثاني، ليتولى المهمة خلفا لحمزة الجمل، الذي إستقال من منصبة مؤخرا عقب الخسارة من المريخ بالجولة الثالثة عشر.

وقام تامر مصطغى بالتوقيع لفريق القناة، لمدة موسم ونصف، في حضور مجلس إدارة نادي القناة.

ولعب تامر مصطفى من قبل في المقاولون العرب، ومنتخب مصر الأوليمبي وحصل مع المنتخب على دورة الألعاب الإفريقية بزمبابوي 1995، بجانب لقب كأس مصر مع فريق المقاولون العرب عام 95، وكأس إفريقيا عام 96.

وعقب الاعتزال، عمل مدربًا بقطاع الناشئين في المقاولون العرب، ثم مدربًا للفريق الأول لوادي دجلة، مع هشام زكريا، ومدربًا لفريق الجونة مع أنور سلامة، ثم مدربًا عامًا لنادي شباب الأردن، مع علاء نبيل، كما عمل مديرًا فنيًا لشباب النصر السعودي، ثم مديرًا فنيًا لنادي المنيا، ومديرًا فنيًا للفريق الأوليمبي للشباب السعودي، وحقق معه بلقب دوري كأس الأمير فيصل، والمركز الثاني في الموسم الثاني للبطولة، ثم العمل مديرًا فنيًا النجمة السعودي، قبل العودة لتدريب كوكاكولا، منذ موسمين، ثم عاد للسعودية مؤخراً لقيادة فريق التقدم، ثم قرر العودة للتدريب في مصر مع منتخب السويس ثم القناة.