رياضة | بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق ليفربول على أعتاب التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي، بعد خسارة منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

افتتح اللاعب ستيفن بيرجوين أهداف توتنهام بالدقيقة 63، وأضاف سون هيونج مين الهدف الثاني بالدقيقة 71، من زمن المباراة التي شهدت طرد ألكساندر زينشينكو لاعب مانشستر سيتي بالدقيقة 60.

ليفربول يبتعد عن مانشستر سيتي بـ 22 نقطة:

بعد خسارته أمام توتنهام هوتسبير مساء الليلة، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 51 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، واتسع الفارق إلي 22 نقطة بينه وليفربول المتصدر بـ 73 نقطة، وذلك قبل ثلاثة عشر جولة على نهاية البريميرليج بالموسم الحالي.

18 نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي:

أصبح ليفربول يحتاج للفوز في 6 مباريات قادمة وحصد 18 نقطة فقط، من أجل حسم تتويجه بلقب بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حتي في حالة فوز مانشستر سيتي في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة.

ويستطيع فريق ليفربول التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة كريستال بالاس بالجولة 31 من البطولة والمحدد لها 21 مارس المقبل، حيث يتوج بلقب البريميرليج قبل 7 جولات من نهاية البطولة.

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تعثر مانشستر سيتي في أي مباراة مقبلة، مع استمرار ليفربول في تحقيق الانتصارات، قد يضمن تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي قبل لقاء كريستال بالاس.

- 15 فبراير.. نوريتش سيتي × ليفربول

- 24 فبراير.. ليفربول × وست هام يونايتد

- 29 فبراير.. واتفورد × ليفربول

- 7 مارس.. ليفربول × بورنموث

- 14 مارس.. إيفرتون × ليفربول

- 21 مارس.. ليفربول × كريستال بالاس