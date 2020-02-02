رياضة | عاجل.. مفاجآت نارية في تشكيل برشلونة أمام ليفانتي.. مشاهدة مباراة برشلونة أمام ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت نارية في تشكيل برشلونة أمام ليفانتي.. مشاهدة مباراة برشلونة أمام ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق برشلونة نظيره ليفانتي على أرضية ملعب كامب نو، وذلك في ختام مواجهات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وأعلن مدرب برشلونة كيكي سيتين عن تشكيلة فريقه للمباراة، والتي جاءت كما يلي.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - جودي ألبا.

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خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجي بوسكيتس - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسوا فاتي.

تبدأ أحداث المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

وسيحاول فريق برشلونة تحقيق الفوز في المباراة وتضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر صاحب الـ49 نقطة، والذي فاز بالأمس على ضيفه وغريمه أتليتيكو مدريد.

يدير المباراة الحكم أدريان كورديرو فيجا، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports HD3.

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3