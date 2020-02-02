رياضة | مدرب بيراميدز: الفوز على نواذيبو هام للغاية ومباراة الأهلي لها حسابات مختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيراميدز: الفوز على نواذيبو هام للغاية ومباراة الأهلي لها حسابات مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على أهمية الفوز على نواذيبو مهم للغاية مشددا على أن الفريق أتيحت له عشرات الفرص وسعيد بالأداء والنتيجة، وتسجيل هدف وحيد لا يعبر عن سير اللقاء مطلقا، وبيراميدز كان يستحق الفوز بنتيجة أكبر لولا الفرص العديدة التي أهدرها اللاعبون.

أشار المدرب في المؤتمر الصحفي، إلى أنه على رأس الجهاز الفني من ٣٢ يوما وخاض ٩ مباريات فقط، وتعرف على اللاعبين عن قرب، ولم تكتمل صفوف الفريق طوال هذه الفترة بسبب الإصابات والإيقافات التي يعاني منها الفريق.

المدرب شدد على أن آخر مباراتين في الكونفدرالية لم يكونا سيئين على عكس ما يتردد خاصة وأن الفريق قدم مباراتين جيدتين وخلق الكثير من الفرص ولكن ينقص بيراميدز الواقعية في تسجيل الفرص المتاحة أمام المرمى.

تشاتشيتش أكد أنه سعيد بعدم إصابة أي لاعب قبل اللقاء المقبل وسعى للدفع ببعض الوجوه لتجهيزها، مشيرا إلى أن مباراة الأهلي في الدوري لها حسابات مختلفة وسيختار الأفضل من بينهم لخوض تلك المواجهة القوية.

حول القرعة أكد أنه لا يهتم باختيار فريق بعينه وكل الفرق المتأهلة قوية للغاية وبيراميدز أمامه وقت طويل للإعداد لربع النهائي وسيجمع معلومات عن المنافس المحتمل لمواصلة المسيرة بالبطولة.