رياضة | أهمها حملة "العب ميهمكش".. مواقف لا تنسى في مشوار شريف إكرامي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهمها حملة "العب ميهمكش".. مواقف لا تنسى في مشوار شريف إكرامي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ حارس النادي الأهلي المخضرم شريف إكرامي مشجعي الأهلي والكرة المصرية قاطبة، بإعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.

ونشر إكرامي بياناً على حسابه الرسمي بموقعي التواصل الإجتماعي تويتر وفيس بوك، وجه من خلالها رسالة للنادي الأهلي وجماهيره، معلناً الرحيل عن الفريق الذي نشأ من خلاله.

وسيختتم إكرامي مشواره بنهاية الموسم الحالي، بعد 11 موسما قضاها داخل جدران النادي الأحمر، منذ إنضمامه من الجونة في يناير عام 2010.

وبدأ إكرامي مسيرته في فريق الناشئين في النادي، قبل أن يشارك في مبارتين فقط مع الفريق، ويتوجه للإحتراف في الدوري الهولندي مع فريق فينورد روتردام، ومنه لفريق أنقرة التركي، ثم العودة إلى مصر من بوابة الجونة، الذي تركه بعد نصف موسم فقط للأهلي.

أبرز مواقف إكرامي مع الأهلي

وعلى مدار السنوات الماضية، كان لإكرامي العديد من المواقف التي لا تنسى داخل الأهلي، كقائد للفريق وأحد أهم لاعبيه داخل الملعب وخارجه، رفقة حسام عاشور وأحمد فتحي.

"إلعب .. ميهمكش"

كانت تلك أبرز الأزمات التي واجهت شريف إكرامي في مسيرته، حين فشل في التصدي لكرة سهلة في مباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017، وإنتهت المباراة بالتعادل 2-2.

Advertisements

وقامت جماهير الأهلي برفع شعار "إلعب .. ميهمكش" للحارس الدولي، لمؤازرة إكرامي قبل مباراة العودة، والتي أتت ثمارها في مباراة العودة، التي تألق خلالها إكرامي وعاد الأهلي بفوز صعب من قلب ملعب رادس.

ورد "تاونشيب"

تلقى إكرامي هدية من مشجع أهلاوي في مباراة تاونشينب البوتسواني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2018، وكانت عباراة عن "بوكيه ورد".

آسيا إكرامي

كانت أبرز أزمات إكرامي خرج الملعب، والتي أثرت عليه داخل الميدان، هي مرض إبنته "آسيا" حيث حرض العديد من الرياضيين على دعم إكرامي.

كما حرص "ألتراس أهلاوي" على دعم إكرامي من خلال توجيه رسالة مفادها "آسيا إكرامي .. ربنا يشفيكي".

دعم حارس الزمالك

"بالتوفيق يابطل" .. بهذه الكلمات وجه إكرامي رسالة داعمة لحارس الزمالك الشاب عمر صلاح قبيل مواجهة نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان الموسم الماضي، وبذلك لم يتوقف دور إكرامي القيادي على لاعبي الأهلي فقط.