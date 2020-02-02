رياضة | لافتة قوية من الخطيب في أحداث شغب الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافتة قوية من الخطيب في أحداث شغب الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة الأهلي والهلال السوداني أمس السبت لافتة قوية من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

ونشرت قناة الأهلي، فيديو لتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع اللاعبين داخل الملعب، وأكد لهم أنه لن يغادر الملعب إلا بالجماهير مع اللاعبين.

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وحرص رئيس القلعة الحمراء على الاطمئنان على سلامة جماهير النادي الأحمر، التي حرصت على مؤازرة فريقها أمام الهلال السوداني من ملعب مباراة الجوهرة الزرقاء بأم درمان، قبل رحيله من اللاعبين من الملعب.

وكان الخطيب رفض مغادرة الاستاد إلا بعد الاطمئنان على الجماهير الأهلاوية، حيث طلب تأمينهم بشكل كافي للخروج من ملعب اللقاء بشكل آمن، في ظل أحداث الشعب التي شهدتها المباراة من قبل الجماهير السودانية.