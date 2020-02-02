رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط مانشستر سيتي المدوي أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط مانشستر سيتي المدوي أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي توتنهام الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب توتنهام.

ملخص مباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل هدفي نادي توتنهام كل من ستيفن بيرجوين في الدقيقة 63 وسون هيونج مين في الدقيقة 71 كما شهدت المباراة طرد زينشينكو لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 60 وسط العديد من المحاولات من السيتي لتسجيل أي أهداف وتعديل النتيجة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز توتنهام بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي توتنهام إلى 37 نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي مانشستر سيتي عند 51 نقطة في المركز الثاني.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباراة توتنهام ومانشتر سيتي كالآتي:

1- ليفربول 73 نقطة

2- مانشستر ستي 51 نقطة

3- ليستر سيتي 49 نقطة

4- تشيلسي 41 نقطة

5- توتنهام 37 نقطة

6- شيفيلد يونايتد 36 نقطة

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7- مانشستر يونايتد 35 نقطة

8- ولفرهامبتون 35 نقطة

9- إيفرتون 33 نقطة

10- أرسنال 31 نقطة

11- بيرنلي 31 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

13- ساوثامبتون 31 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 30 نقطة

15- برايتون 25 نقطة

16- بورنموث 25 نقطة

17- أستون فيلا 25 نقطة

18- وست هام يونايتد 24 نقطة

19- واتفورد 23 نقطة

20- نورويتش سيتي 18 نقطة