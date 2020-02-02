رياضة | توتنهام يُسقط مانشستر سيتي بثنائية في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يُسقط مانشستر سيتي بثنائية في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الوافد الجديد بيرغويجن العمل الأول لفريق توتنهام في الشوط الثاني من المباراة، بينما عزز الكوري الجنوبي سون هيونج مين هدف السبيرز الثاني بعد الهدف الأول بدقائق قليلة.

وكان قد نجح الحارس الفرنسي لوريس في التصدي لركلة جزاء في الشوط الأول من الألماني الكاي جندوجان بعدما احتسبها مايك دين حكم المباراة لسيرجو اجويرو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يحل فريق توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.