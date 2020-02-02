رياضة | النصر يتسلح بـ"صفقة الموسم" أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يتسلح بـ"صفقة الموسم" أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الفتح، والمقرر إقامتها مساء الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك خالد الغنام، في مران الفريق، لأول مرة منذ انضمامه إلى العالمي، ومن المنتظر أن يشارك في مواجهة الفتح.

يذكر أن الغنام "19 عام" انتقل إلى صفوف النصر قادمًا من صفوف القادسية، بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف، مقابل بـ7 ملايين ريال، لتدعيم صفوف العالمي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.