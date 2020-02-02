رياضة | خاص.. رد فعل الجونة على التفاوض مع شريف إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رد فعل الجونة على التفاوض مع شريف إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي ، الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة ، حقيقة رغبة النادي في التعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى فريق النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأعلن شريف إكرامي، حارس مرمى فريق الأهلي ، عبر حسابه الرسمي على "توتير" رحيله عن النادي الأحمر بنهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده رسمياً مع النادي.

وأكد نادر شوقي ، الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن ناديه لم يتطرق إلى التعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي حتى الأن ولم يخرج أي تصريح رسمي من النادي الساحلي عن إكرامي على الاطلاق.

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وأوضح أن نادي الجونة لم يحدد احتياجاته الفنية في الموسم المقبل حتى الأن سواء بالتفاوض مع شريف إكرامي من عدمه في حال رحيله عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وينتهي عقد شريف إكرامي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل بشكل مجاني عقب انتهاء عقده رسمياً مع الفريق الأحمر.

وخرج شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في ظل اعتماده على محمد الشناوي كحارس أساسي ، ومن قبل فايلر الأوروجوياني مارتن لاسارتي.