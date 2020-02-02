رياضة | ميجاسبورت يشعل المجموعة بفوز مثير على نبروه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميجاسبورت يشعل المجموعة بفوز مثير على نبروه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتمت عصر اليوم منافسات الجولة ٢٠ بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث بمباراة ميجاسبورت وضيفه نبروه والتى أقيمت بملعب عمال المنصورة وهو الملعب الذى يحتضن مباريات فريق ميجاسبورت.

تمكن فريق ميجاسبورت من تحقيق فوز غالى وثمين بهدفين مقابل هدف وحيد ليزيد المنافسة على الصدارة والصعود بالمجموعة.

تقدم مصطفي عبدالمحسن لفريق ميجاسبورت دقيقة 21 بالشوط الثانى ثم أدرك نادر عبدالعاطي التعادل لفريق نبروة في الدقيقة 27 من نفس الشوط وحسم شادي اسماعيل نقاط المباراة لفريقه ميجاسبورت بعدما أضاف الهدف الثاني مع الدقيقة 40.

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أدار المباراة تحكيميا هشام الفلال "حكم ساحة" وعاونه كلا من أحمد خلف "مساعد أول" ، محمد سعيد "مساعد ثانى" ، علي المرشدي "مراقب حكام" ، ماهر حافظ "مراقب مسابقات".

ترتيب فرق المجموعة التاسعة :

١- بنى عبيد ٤٠ نقطة

٢- نبروه ٣٥ نقطة

٣- شربين ٣٤ نقطة

٤- ميجاسبورت ٣٠ نقطة

٥- عمال المنصورة ٢٨ نقطة

٦- شيكو ٢٨ نقطة

٧- مياه الدقهلية ٢٥ نقطة

٨- شبان بدواى ٢٣ نقطة

٩- السنبلاوين ٢٣ نقطة

١٠- بلقاس ٢٢ نقطة

١١- كهرباء طلخا ١٩ نقطة

١٢- الأمير ١٨ نقطة

١٣- منية سمنود ١٦ نقطة

١٤- المنزلة ١٥ نقطة

١٥- المطرية ١٠ نقاط