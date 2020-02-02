رياضة | بيراميدز يفوز على نواذيبو بهدف نظيف في ختام دور المجموعات للكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يفوز على نواذيبو بهدف نظيف في ختام دور المجموعات للكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق بيراميدز على نظيره نواذيبو بطل موريتانيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 2 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي 2019 - 2020.

بدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: المهدي سليمان - محمد حمدي - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عبدالله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - عمر العيوني - جون أنطوي.

نجح فريق بيراميدز في فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولي بحثا عن هدف أول، وقام بفرض حصار هجومي على لاعبي فريق نواذيبو الموريتاني والذين تراجعوا لمناطقهم الدفاعية بشكل واضح خلال الشوط الأول.

واعتمد فريق بيراميدز في الشوط الأول على التسديدات القوية من على حدود منطقة الجزاء لمحاولة التغلب على التأمين الدفاعي من لاعبي فريق نواذيبو الموريتاني.

استمر ضغط فريق بيراميدز بكل خطوطه على دفاعات فريق نواذيبو الموريتاني عن طريق عبد الله السعيد وجون آنطوي ولكن لم تسفر محاولاته عن أي أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب فريق بيراميدز والذي واصل لاعبوه الضغط المكثف على دفاعات نواذيبو بحثا عن خطف هدف التقدم، واستطاع الغاني جون آنطوي تسجيل أول أهداف بطل مصر بالدقيقة 59 من زمن اللقاء.

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وشهد هذا الشوط تحسن نسبي في الأداء الهجومي للفريق الموريتاني والذي أضاع فرصة هدف محقق بالدقيقة 65 بعد انفراد مهاجمه بـ المهدي سليمان.

حاول المدير الفني لفريق بيراميدز تنشيط خطوطه باجراء بعض التغييرات بالدفع بالثنائي دودو الجباش ومحمود حمادة بدلا من انطوي واسلام عيسي في محاولة لتسجيل هدف الاطمئنان.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة ضغط هجومي من فريق نواذيبو الموريتاني لمحاولة احراز هدف التعادل، لكن دون جدوي، وانتهت المباراة بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز لـ 15 نقطة ويحسم صدارة ترتيب المجموعة الأولي، وكان ضمن تأهله لربع نهائي البطولة قبل مباراة اليوم، بينما توقف رصيد نواذيبو الموريتاني عند نقطتين بالمركز الأخير.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، ويتواجد إينوجو رينجرز النيجيري بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويلتقي الفريقين في التاسعة مساء اليوم في ختام دور المجموعات.