رياضة | تعليق مفاجئ من مدرب سبورتينج براج على انضمام ترينكاو إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مفاجئ من مدرب سبورتينج براج على انضمام ترينكاو إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سا بينتو مدرب نادي سبورتينج براج البرتغالي على انتقال فرانشيسكو ترينكاو نجم الفريق إلى نادي برشلونة الإسباني.

وكان نادي برشلونة قد أعلن منذ يومين رسميا التعاقد مع ترينكاو وسينضم إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تعليق مدرب سبورتينج براج على انضمام ترنيكاو لبرشلونة

وقال سا بينتو تعليقا على انضمام ترينكاو إلى نادي برشلونة: "ترينكاو أحسن الاختيار ، في برشلونة سيجد البيئة المُناسبة لخصائصه فهو يحب اللعب في الـ30 متر الأخيرة ، ربما السيتي مع جوارديولا كانت وجهة جيدة لكن أيضاً البارسا وجهة ممتازة".

وأضاف: "ترينكاو لديه مجال للتطور أكثر خاصة عندما يتدرب مع الأفضل مثل ميسي و سواريز و جريزمان وبوسكيتس فهو أيضا يملك الموهبة والشخصية التي يملكها لاعب برشلونة".

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استعداد ترينكاو لتحدي برشلونة

وأجاب سا بينتو عن ما إذا كان ترينكاو مستعدل لتحدي برشلونة قائلا: "نعم أراه مستعداً لكنه يبلغ من العمر 20 عام ويحتاج إلى صبر ووقت لتنمو شخصيته، الموهبة وحدها لا تكفي".

وواصل: "أنا أؤمن بترينكاو لكن عليك أن تعطيه الوقت ليصبح من عظماء برشلونة، انه ليس مكاناً سهلاً نحن نتحدث عن أحد أفضل الأندية في العالم، انظر إلى جريزمان بطل العالم وحتى الآن لم يصل إلى كامل مستواه إذا كان عليك أن تصبر مع جريزمان فكيف مع ترينكاو".

المقارنة بين ترينكاو ورنالدو

وأختتم سا بينتو تصريحاته بالحديث عن المقارنات التي تحدث بين ترينكاو ورونالدو قائلا: "هناك أشخاص يقارنونه مع كريستيانو وهذا مبالغ فيه أنا أؤمن بترينكاو لكن برشلونة ليس مكان سهل لقد لعب عدة سنوات في إسبانيا وأعرف كيف تسير الأمور إنه لاعب يمكنه مساعدة برشلونة في المستقبل لكن لا يجب أن نضغط عليه".

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