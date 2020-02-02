رياضة | انطلاق الجولة الرابعة عشر لمجموعة مطروح بثلاث مباريات غدا بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الجولة الرابعة عشر لمجموعة مطروح بثلاث مباريات غدا بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مجموعة مطروح بالقسم الثالث بثلاث لقاءات يواجه في الأولي فريق مركز شباب علي ملعبة بمدينة الحمام فريق برج العرب ويسعي الحمام للفوز للإبتعاد عن منطقة الهبوط حيث أنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد 10نقاط، بينما يسعي فريق برج العرب العودة بنتيجة إيجابية حيث يحتل الفريق المركز السابع بفارق نقطتين عن مركز شباب الحمام .

وعلي ملعب مركز شباب المطروح تقام مباريات القمة بين فريقي المصري السلومي صاحب ال20 نقطة في مقدمة الجدول مع فريق الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 19بفارق نقطة عن المصري المتصدر ويسعي الفريقان للفوز للإنفراد بقمة المجموعة وتعطيل منافسة في الصدارة.

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وعلي ملعب إستاد الجماعة يواجه هلال الضبعة المنافس القوي علي قمة المجموعة مع المصري برصيد 20نقطة مع فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 5نقاط فقط ويسعي الهلال للفوز للإستمرار علي قمة المجموعة وأملة في تعثر المنافسين المنافسين له علي القمة فريقي المصري السلومي والجزيرة.

وتختتم مباريات الجولة الثلاثاء بلقاء وحيد حيث يواجه شباب الضبعة صاحب المركز السادس برصيد 14نقكة فريق الخرية صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد 14نقطة ويسعي الفريقين للفوز للدخول في منطقة الأمان.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب

1- الهلال 20نقطة

2- المصري السلوم 20 نقطة

3- الجزيرة 19نقطة

4- مطروح 17نقطة

5- الحرية 14نقطة

6- شباب الضبعة 14نقطة

7- برج العرب 12نقاط

8- م.شباب الحمام 10نقاط

9- الشرطة 5نقاط